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    В Гяндже произошел вооруженный инцидент, ранен сотрудник полиции - ОБНОВЛЕНО

    Гянджа. 31 января. REPORT.AZ/ В городе Гяндже открыли огонь по сотруднику полиции, возвращавшийся домой с работы.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел несколько дней назад ночью.
    По сержанту деления особого назначения Главного управления полиции г.Гянджа Ахмедову Натику Джамал оглу в поселке Ени Гянджа пока неустановленным лицом был открыт огонь из огнестрельного оружия.
    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лица или лиц, совершивших преступление.
    Отметим, что во время инцидента Н.Ахмедов был не при исполнении, в штатском.
    По факту в прокуратуре г. Гянджа возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК.

    *** 10:49

    Гянджа. 31 января. REPORT.AZ/ В городе Гянджа по сотруднику полиции открыли огонь из огнестрельного оружия.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Ени Гянджа. Ночью лицом, чья личность пока не установлена, был открыт огонь по сотруднику полиции.  Блюститель порядка получил ранение в ногу и был госпитализирован. Сообщается, что его состояние удовлетворительное.

    По факту прокуратурой Гянджи возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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