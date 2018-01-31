В Гяндже произошел вооруженный инцидент, ранен сотрудник полиции - ОБНОВЛЕНО

Гянджа. 31 января. REPORT.AZ/ В городе Гяндже открыли огонь по сотруднику полиции, возвращавшийся домой с работы.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел несколько дней назад ночью.

По сержанту деления особого назначения Главного управления полиции г.Гянджа Ахмедову Натику Джамал оглу в поселке Ени Гянджа пока неустановленным лицом был открыт огонь из огнестрельного оружия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лица или лиц, совершивших преступление.

Отметим, что во время инцидента Н.Ахмедов был не при исполнении, в штатском.

По факту в прокуратуре г. Гянджа возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК.

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Гянджа. 31 января. REPORT.AZ/ В городе Гянджа по сотруднику полиции открыли огонь из огнестрельного оружия.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Ени Гянджа. Ночью лицом, чья личность пока не установлена, был открыт огонь по сотруднику полиции. Блюститель порядка получил ранение в ногу и был госпитализирован. Сообщается, что его состояние удовлетворительное.

По факту прокуратурой Гянджи возбуждено уголовное дело, ведется расследование.