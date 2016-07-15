​В Гяндже в двухэтажном ресторане произошел пожар, посетители эвакуированы

Гянджа. 15 июля. REPORT.AZ/ В городе Гянджа в двухэтажном ресторане "Dönər evi" ("Донерный дом") произошел пожар.

Как сообщает западное бюро Report, пожар начался на первом этаже ресторана, расположенного на проспекте Низами, и за короткое время огонь охватил весь ресторан. Все посетители и работники ресторана были эвакуированы.

На место происшествия были привлечены 4 пожарных машин и сотрудники Государственной пожарной службы города Гянджа министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате происшествия ресторан полностью сгорел со всем находящимися в нем предметами.

Причины пожара расследуются.