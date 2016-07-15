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    ​В Гяндже в двухэтажном ресторане произошел пожар, посетители эвакуированы

    Расследуются причины пожара

    Гянджа. 15 июля. REPORT.AZ/ В городе Гянджа в двухэтажном ресторане "Dönər evi" ("Донерный дом") произошел пожар.

    Как сообщает западное бюро Report, пожар начался на первом этаже ресторана, расположенного на проспекте Низами, и за короткое время огонь охватил весь ресторан. Все посетители и работники ресторана были эвакуированы. 

    На место происшествия были привлечены 4 пожарных машин и сотрудники Государственной пожарной службы города Гянджа министерства по чрезвычайным ситуациям.

    В результате происшествия ресторан полностью сгорел со всем находящимися в нем предметами.

    Причины пожара расследуются.

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