В Гяндже проехавшая на красный свет светофора автоледи спровоцировала аварию

Гянджа. 8 ноября. REPORT.AZ/ В городе Гянджа вчера вечером автоледи спровоцировала аварию.

Как передает западное бюро Report, двигавшийся по проспекту Гейдара Алиева автомобиль марки Hyundai Coupe проигнорировал правила светофора и выехал на полосу ехавшего справа автомобиля. В результате произошла авария.

По предварительным данным, значительные повреждения получил как Hyundai Coupe, так и второй автомобиль. Участники ДТП серьезных травм не получили.

Факт расследуется.