В Гяндже поспорившая с супругом женщина совершила самосожжение

Гянджа. 5 января. REPORT.AZ/ Поспорившая с супругом женщина совершила самосожжение.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в Гяндже.

Так, поспорившая дома с мужем Абдуллаева Мехрибан Ингилаб гызы 1988 г.р. облила себя бензином и подожгла. Женщина, получившая ожоги различной степени тяжести, госпитализирована. После оказания медицинской помощи, ее поместили в отделение реанимации. Состояние женщины расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.