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    В Гяндже поспорившая с супругом женщина совершила самосожжение

    Ее состояние расценивается как средней тяжести

    Гянджа. 5 января. REPORT.AZ/ Поспорившая с супругом женщина совершила самосожжение.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в Гяндже.

    Так, поспорившая дома с мужем Абдуллаева Мехрибан Ингилаб гызы 1988 г.р. облила себя бензином и подожгла. Женщина, получившая ожоги различной степени тяжести, госпитализирована. После оказания медицинской помощи, ее поместили в отделение реанимации. Состояние женщины расценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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