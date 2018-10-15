Гянджа. 15 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже на улице обнаружен труп мужчины.

Как сообщает западное бюро Report, тело мужчины, личность которого пока не установлена, нашли на улице Фикрета Амирова.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. На машине скорой помощи труп увезли на медэкспертизу.

Следов насилия на теле не обнаружено. Выяснилось, что мужчина вел бродяжнический образ жизни и скончался после болезни. Тело увезли на кладбище и похоронили.