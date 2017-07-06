В Гусаре на свадьбе произошло убийство

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Гусар. 6 июля. REPORT.AZ/ В Гусарском селе Хурел во время свадьбы произошло убийство.

Как передает северное бюро Report, после застолья между 46-летним жителем села Ильгаром Айдамир оглу Улубековым и его односельчанином 35-летним Рамиком Адиль оглу Айдабековым произошел спор.

Рамик Айдабеков сломал лежавшую на столе бутылку и нанес осколками ранения в шею и голову Ильгару Улубекову. Получивший резаную рану аорты И.Улубеков скончался от кровопотери по дороге в Гусарскую районную центральную больницу.

Тело покойного было передано в Гусарское отделение Объединения судебной медэкспертизы и патологической анатомии и передано родным после осмотра.

По данным правоохранительных органов, во время спора стороны были в состоянии алкогольного опьянения. Рамик Айдабеков задержан.

По факту Гусарской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело.