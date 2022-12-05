В Гусаре в результате пожара погиб один человек

В Гусаре произошел пожар в жилом доме, погиб один человек.

В Гусаре произошел пожар в жилом доме, погиб один человек.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Согласно информации, в одноэтажном доме площадью 100 кв.м. огнем было охвачено два квадратных метра. При осмотре места возгорания пожарники обнаружили и передали по назначению тело одного человека.

Как передает северное бюро Report, тело, принадлежащее жителю города Арифу Риджаяддин оглу Гадирову, 1973 года рождения, было передано для экспертизы в Гусарское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.