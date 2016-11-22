В Губе заживо сгорела 82-летняя женщина

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В частном доме в Губинском районе произошел пожар.

Как сообщает Report, пожар зарегистрирован в доме 82-летней Говхар Алиевой на территории города Губы. В результате женщина сгорела вместе со всеми предметами домашнего обихода.

На место происшествия привлечены пожарные машины и сотрудники пожарной службы Губинского района.

После тушения пожара в доме было найдено обгоревшее тело Г.Алиевой.

По данному факту начато расследование.