 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Губе заживо сгорела 82-летняя женщина

    По данному факту начато расследование

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В частном доме в Губинском районе произошел пожар.

    Как сообщает Report, пожар зарегистрирован в доме 82-летней Говхар Алиевой на территории города Губы. В результате женщина сгорела вместе со всеми предметами домашнего обихода. 

    На место происшествия привлечены пожарные машины и сотрудники пожарной службы Губинского района.

    После тушения пожара в доме было найдено обгоревшее тело Г.Алиевой.

    По данному факту начато расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi