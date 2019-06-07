В Грузии кровная месть привела к гибели азербайджанца - ОБНОВЛЕНО

Выяснились детали совершенного в Грузии вооруженного нападения на супругов в селе компактного проживания азербайджанцев Хидискури в районе Каспи.
Как сообщил грузинскому бюро Report председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев, причиной инцидента стала кровная вражда.
По его словам, в результате вооруженного инцидента погиб Шихали Джамалоглу, в которого стрелял местный житель Низам Гурбанов: "25 лет назад Шихали Джамалоглу убил близкого родственника Низама Гурбанова. За это мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы. Низам Гурбанов совершил убийство в целях мести".
А.Бабаев подчеркнул, что состояние раненой в шею жены Ш.Джамалоглу врачи расценивают как тяжелое.
Председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии заявил, что Н.Гурбанов пока не задержан.
*** 13:26
В Грузии совершено вооруженное нападение на один из домов в селе компактного проживания азербайджанцев Хидискури в районе Каспи.
Как сообщает грузинское бюро Report, в результате инцидента погиб 70-летний мужчина, а его 50-летняя супруга получила пулевое ранение в голову.
Женщину доставили в больницу. На месте происшествия обнаружили огнестрельное оружие и охотничье ружье.
Преступник уже установлен. Полиция принимает меры для его задержания.
По факту ведется следствие.
Убийцу ждет лишение свободы сроком от 16 до 20 лет или же пожизненное заключение.
Cəmilə BabayevaАвтор новости