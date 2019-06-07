В Грузии кровная месть привела к гибели азербайджанца - ОБНОВЛЕНО

Выяснились детали совершенного в Грузии вооруженного нападения на супругов в селе компактного проживания азербайджанцев Хидискури в районе Каспи.

Как сообщил грузинскому бюро Report председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев, причиной инцидента стала кровная вражда.

По его словам, в результате вооруженного инцидента погиб Шихали Джамалоглу, в которого стрелял местный житель Низам Гурбанов: "25 лет назад Шихали Джамалоглу убил близкого родственника Низама Гурбанова. За это мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы. Низам Гурбанов совершил убийство в целях мести".

А.Бабаев подчеркнул, что состояние раненой в шею жены Ш.Джамалоглу врачи расценивают как тяжелое.

Председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии заявил, что Н.Гурбанов пока не задержан.

*** 13:26

В Грузии совершено вооруженное нападение на один из домов в селе компактного проживания азербайджанцев Хидискури в районе Каспи.

Как сообщает грузинское бюро Report, в результате инцидента погиб 70-летний мужчина, а его 50-летняя супруга получила пулевое ранение в голову.

Женщину доставили в больницу. На месте происшествия обнаружили огнестрельное оружие и охотничье ружье.

Преступник уже установлен. Полиция принимает меры для его задержания.

По факту ведется следствие.

Убийцу ждет лишение свободы сроком от 16 до 20 лет или же пожизненное заключение.