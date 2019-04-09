В Грузии бывшей президентской резиденции присвоили новый статус

Изменен статус бывшей президентской резиденции в Авлабарском районе Тбилиси (Грузия).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила пресс-секретарь президента Грузии Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, резиденция будет действовать как Дворец государственных церемоний: "Бывшая резиденция будет выполнять новую функцию. По этому поводу достигнута договоренность между президентом, правительством и парламентом страны. Правительство примет соответствующее решение".

Отметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась от Авлабарской резиденции своего предшественника Георгия Маргвелашвили. Она разместилась в Президентом дворце на улице Атонели в Тбилиси. Президентский дворец в Авлабаре был построен в 2004-2009 годах по инициативе экс-президента Михеила Саакашвили.