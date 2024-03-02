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В Гобустане мужчина задержан по подозрению в убийстве супруги

В Гобустане мужчина задержан по подозрению в убийстве супруги 2 марта в Гобустанскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве Гюнель Садыговой 1982 года рождения.
Происшествия
2 марта 2024 г. 13:29
В Гобустане мужчина задержан по подозрению в убийстве супруги

2 марта в Гобустанскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве Гюнель Садыговой 1982 года рождения.

Как сообщили Report в районной прокуратуре, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что преступление совершил муж Г.Садыговой Мурсал Джаббаров 1973 года рождения, после чего ранил себя.

Мурсал Джаббаров был задержан сотрудниками полиции, его доставили в больницу.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Qobustanda kişi arvadını öldürməkdə şübhəli bilinir, faktla bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

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