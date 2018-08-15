В Геранбое произошло ДТП, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

© Report

Дополнено видео

*** 19:42

Геранбой. 15 августа. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в пролегающем через Геранбойский район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.

Автомобиль марки "Ford" врезался в грузовик марки "КамАЗ".

В результате аварии водитель принадлежащего одной из фирм автомобиля марки "Ford", житель Исмаиллинского района Ниджат Расулзаде 1993 г.р. и его пассажир, житель Гейчайского района Самир Алекперов 1992 г.р. получили травмы различной степени тяжести. Получивший легкие травмы пассажир был доставлен на служебной машине сотрудником 8-го взвода, сержантом полиции Эмином Мамедовым, несущим вахту на дороге, в Геранбойскую центральную районную больницу.

Получившего тяжелое ранение мужчину же доставили в больницу на машине скорой помощи. Оба помещены в отделение реанимации Геранбойской центральной районной больницы.

С учетом тяжести состояния Н.Расулзаде, его направили в одну из частных клиник Гянджи.

По факту ведется расследование.