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    В Геранбое произошло ДТП, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

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    *** 19:42

    Геранбой. 15 августа. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло ДТП. 

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в пролегающем через Геранбойский район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах. 

    Автомобиль марки "Ford" врезался в грузовик марки "КамАЗ". 

    В результате аварии водитель принадлежащего одной из фирм автомобиля марки "Ford", житель Исмаиллинского района Ниджат Расулзаде 1993 г.р. и его пассажир, житель Гейчайского района Самир Алекперов 1992 г.р. получили травмы различной степени тяжести. Получивший легкие травмы пассажир был доставлен на служебной машине сотрудником 8-го взвода, сержантом полиции Эмином Мамедовым, несущим вахту на дороге, в Геранбойскую центральную районную больницу.  

    Получившего тяжелое ранение мужчину же доставили в больницу на машине скорой помощи. Оба помещены в отделение реанимации Геранбойской центральной районной больницы. 

    С учетом тяжести состояния Н.Расулзаде, его направили в одну из частных клиник Гянджи.  

    По факту ведется расследование. 

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