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    В Газахе убита пожилая семейная пара

    По факту ведется расследование

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Газахском районе убита пожилая семейная пара.

    Как сообщает Report, убийство произошло вчера в селе Джафарли. 

    Согласно информации, в собственном доме найдены тела Наримана Османова 1939 года рождения и его жены Дуньи Бакихановой. 

    Как сообщили Report в Газахском диагностическом центре, на теле женщины выявлены колото-резаные раны в области шеи, а на теле мужчины - переломы в области челюсти.

    По факту ведется расследование.

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