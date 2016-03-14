В Газахе убита пожилая семейная пара

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Газахском районе убита пожилая семейная пара.

Как сообщает Report, убийство произошло вчера в селе Джафарли.

Согласно информации, в собственном доме найдены тела Наримана Османова 1939 года рождения и его жены Дуньи Бакихановой.

Как сообщили Report в Газахском диагностическом центре, на теле женщины выявлены колото-резаные раны в области шеи, а на теле мужчины - переломы в области челюсти.

По факту ведется расследование.