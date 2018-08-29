В Газахе 17-летняя девочка отравилась химическими препаратами

29 августа, 2018 23:04

https://report.az/storage/news/10016e14e6b0e3d7ade8a20924934e72/28f07993-2c03-400f-87af-2e10db31529c_292.jpg Газах. 29 августа. REPORT.AZ/ В Газахском районе отравилась 17-летняя девочка. Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Дямирчиляр. 17-летняя девочка Е.Ибрагимова дома отравилась химическими препаратами. Е.Ибрагимова доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Сообщается, что девочка случайно выпила химические препараты. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.