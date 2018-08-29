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    В Газахе 17-летняя девочка отравилась химическими препаратами

    Газах. 29 августа. REPORT.AZ/ В Газахском районе отравилась 17-летняя девочка.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Дямирчиляр.

    17-летняя девочка Е.Ибрагимова дома отравилась химическими препаратами.

    Е.Ибрагимова доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Сообщается, что девочка случайно выпила химические препараты.

    По факту ведется расследование.

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