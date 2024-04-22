В Гахе загорелся принадлежащий гражданину Ирана грузовой автомобиль

В Гахском районе загорелся принадлежащий гражданину Ирана грузовой автомобиль (TIR).
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на проходящем через село Сускенд участке автодороги Загатала-Гах.
Владельцем грузовика марки RENAUL является гражданин Исламской Республики Иран Омар Гадербахш Назармохаммад.
На место инцидента привлечены пожарная техника и личный состав Службы пожарной охраны МЧС Гахского района.
В результате пожара полностью сгорела кабина грузовика и часть прицепа, пострадавших нет.
По факту ведется расследование.