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Сильный пожар в Шеки потушен - ОБНОВЛЕНО

Сильный пожар в Шеки потушен - ОБНОВЛЕНО В Шекинском районе начался сильный пожар
Происшествия
7 марта 2021 г. 19:53
Сильный пожар в Шеки потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар произошедший в Шекинском районе был потушен противопожарными подразделениями.

Как сообщает северо-западного бюро Report, пламя охватило территорию в 10 га.

Инцидент зафиксирован на трассе Шеки-Гах, проходящей через Шеки.

Отмечается, что задействованы были три пожарные машины и 25 сотрудников Шекинского пожарного управления МЧС.

18:17

В Шекинском районе начался сильный пожар.

Как сообщает северо-западное бюро Report, пламя охватило кустарниковый и травяной покров на трассе Шеки-Гах, проходящей через Шеки. Из-за инцидента возникла проблема с движением автомобилей. Кроме того, сгорели линии электропередач и связи.

Отмечается, что задействованы три пожарные машины и 25 сотрудников Шекинского пожарного управления МЧС. Ветреная погода увеличила масштабы пожара.

Ведутся оперативные мероприятия по тушению пожара.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkidə baş vermiş güclü yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB

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