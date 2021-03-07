Сильный пожар в Шеки потушен - ОБНОВЛЕНО

В Шекинском районе начался сильный пожар

Пожар произошедший в Шекинском районе был потушен противопожарными подразделениями.

Как сообщает северо-западного бюро Report, пламя охватило территорию в 10 га.

Инцидент зафиксирован на трассе Шеки-Гах, проходящей через Шеки.

Отмечается, что задействованы были три пожарные машины и 25 сотрудников Шекинского пожарного управления МЧС.

18:17

В Шекинском районе начался сильный пожар.

Как сообщает северо-западное бюро Report, пламя охватило кустарниковый и травяной покров на трассе Шеки-Гах, проходящей через Шеки. Из-за инцидента возникла проблема с движением автомобилей. Кроме того, сгорели линии электропередач и связи.

Отмечается, что задействованы три пожарные машины и 25 сотрудников Шекинского пожарного управления МЧС. Ветреная погода увеличила масштабы пожара.

Ведутся оперативные мероприятия по тушению пожара.