В Гахе произошло ДТП, пострадали три человека

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Гах. 9 июля. REPORT.AZ/ В Гахе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает северо-западное бюро Report, авария зарегистрирована сегодня днем на 13 км автомобильной дороги Гораган-Гах, на отрезке, пролегающем через село Мешебаш.

Житель гахского села Зеем Джума Абдулгамид оглу Эйвазов 1956 г.р. за рулем автомобиля марки "Mercedes" врезался в "Opel", которым управлял житель района Борихашвили Григор Йорданович.

Хотя водитель "Opel" не пострадал, водитель "Mercedes" Дж.Эйвазов и его пассажиры - жители села Тасмалы Джавид Паша оглу Рашидов 1939 г.р. и его супруга Рубенд Абдулхад гызы Рашидова 1970 г.р. доставлены в Гахскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в больнице, всем трем раненым оказана первая медицинская помощь. Состояние помещенных в больницу расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.