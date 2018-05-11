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    В Гаджигабуле в ДТП пострадал гражданин Турции

    Гаджигабул. 11 мая. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал гражданин Турции.

    Как сообщает Аранское бюро Report, на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию села Пирсаат произошло ДТП.

    Грузовой автомобиль (TIR), управляемый гражданином Турции 1987-го года рождения Гюнсалды Селим Гасан оглу, потерял управление и перевернулся, съехав с дороги.

    Водитель фуры получил травмы различной степени тяжести. Гражданин Турции доставлен в Центральную больницу города Ширван.

    По факту ведется расследование.

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