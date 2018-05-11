В Гаджигабуле в ДТП пострадал гражданин Турции

Гаджигабул. 11 мая. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал гражданин Турции.

Как сообщает Аранское бюро Report, на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию села Пирсаат произошло ДТП.

Грузовой автомобиль (TIR), управляемый гражданином Турции 1987-го года рождения Гюнсалды Селим Гасан оглу, потерял управление и перевернулся, съехав с дороги.

Водитель фуры получил травмы различной степени тяжести. Гражданин Турции доставлен в Центральную больницу города Ширван.

По факту ведется расследование.