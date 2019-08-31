В Гаджигабуле легковой автомобиль врезался в грузовик, погибло 2 человека

В Гаджигабульском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого скончались два человека.

Как передаёт аранское бюро Report, происшествие произошло вблизи детского сада на проспекте Г.Алиева.

Житель района, водитель автомобиля марки “ВАЗ-2107”, 1988-го года рождения Ганбаев Анар Фаррух оглу столкнулся с грузовым автомобилем марки «КамАЗ».В результате аварии водитель «ВАЗ-2017» и еще один находившийся в машине человек скончались на месте происшествия.

По факту ведется расследование.