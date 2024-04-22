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В Гаджигабуле автохулигана арестовали на 30 суток

В Гаджигабуле автохулигана арестовали на 30 суток В Гаджигабуле водитель, совершивший автохулиганство, арестован в административном порядке.
Происшествия
22 апреля 2024 г. 08:20
В Гаджигабуле автохулигана арестовали на 30 суток

В Гаджигабуле водитель, совершивший автохулиганство, арестован в административном порядке.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, нарушителя задержали сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Гаджигабульского районного отдела полиции.

Житель города Ширвана Джавид Бабаев, находившийся за рулем автомобиля "ВАЗ - 2107", не подчинился законному требованию инспектора дорожной полиции и попытался продолжить движение. Автохулиган проявлял недисциплинированность на дорогах, демонстративно нарушил общественный порядок и создал опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

После остановки было установлено, что у Дж.Бабаева нет соответствующих документов, в том числе водительских прав. Составленный на него протокол был направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.

Решением суда нарушитель был арестован в административном порядке на 30 суток.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabulda avtoxuliqan inzibati qaydada həbs edilib

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