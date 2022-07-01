В Габале пропала 35-летняя женщина

В Габалинском районе пропала 35-летняя женщина.

В Габалинском районе пропала 35-летняя женщина.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Жительница города Габалы Саида Абдуллаева, 1987 года рождения, 23 апреля вышла из съемной квартиры и не вернулась. Рост пропавшей 155 см, телосложение среднее, цвет глаз каштановый, волосы светлые.

Всех, кто видел женщину или имеет информацию о ней, просят сообщить об этом по номеру 102, а также по мобильным номерам Габалинского районного отдела полиции (024)205-18-28 и 051-985-02-02.