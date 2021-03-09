В Физулинском районе обнаружены брошенные противником боеприпасы

На освобожденных от оккупации в ходе Отечественной войны землях продолжаются профилактические мероприятия по выявлению в кратчайшие сроки боеприпасов, брошенных армянскими воинскими формированиями.

На освобожденных от оккупации в ходе Отечественной войны землях продолжаются профилактические мероприятия по выявлению в кратчайшие сроки боеприпасов, брошенных армянскими воинскими формированиями.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Физулинского районного отдела полиции (РОП) совместно с представителями соответствующих структур проводят регулярные рейды на служебной территории по выявлению взрывчатых веществ и обезвреживанию непригодных для использования боеприпасов.

В ходе очередного такого мероприятия сотрудниками Физулинского РОП были обнаружены и изъяты брошенные армянскими воинскими соединениями 6 автоматов, 2 пулемета, 3 гранатомета, 1 противотанковый ракетный комплекс, 4 ручные гранаты, 726 различных видов снарядов и зажигательных веществ, 8 420 патронов различного калибра, стволы и магазины к автоматам.