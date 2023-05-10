В Физули задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В Физули задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В Физули задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий сотрудники Физулинского районного отдела полиции задержали жителя района А.M.

При обыске его автомобиля был обнаружен сверток с психотропным веществом метамфетамин. В ходе расследования выяснилось, что он приобрел наркотики у жительницы района по имени Самина. В результате проведенной операции Самина Гасанова была задержана и доставлена в отделение. При осмотре в ее сумке обнаружено и изъято большое количество метамфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, суд вынес решение об аресте С.Гасановой. А.M. передан под контроль полиции.