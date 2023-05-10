О нас

В Физули задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В Физули задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков В Физули задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
Происшествия
10 мая 2023 г. 09:41
В Физули задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В Физули задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий сотрудники Физулинского районного отдела полиции задержали жителя района А.M.

При обыске его автомобиля был обнаружен сверток с психотропным веществом метамфетамин. В ходе расследования выяснилось, что он приобрел наркотики у жительницы района по имени Самина. В результате проведенной операции Самина Гасанова была задержана и доставлена в отделение. При осмотре в ее сумке обнаружено и изъято большое количество метамфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, суд вынес решение об аресте С.Гасановой. А.M. передан под контроль полиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən iki nəfər saxlanılıb

Самое читаемое

Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
В связи с Бакинским марафоном-2023 на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
ФотоВ связи с "Бакинским марафоном-2023" на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
5 мая 2023 г. 10:09
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
В Венгрии продлили чрезвычайное положение в связи с событиями в Украине
В Венгрии продлили чрезвычайное положение в связи с событиями в Украине
3 мая 2023 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi