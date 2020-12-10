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В Физули выявлена покинувшая место жительства больная коронавирусом

В Физули выявлена покинувшая место жительства больная коронавирусом Сотрудники Физулинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению распространения пандемии коронавируса.
Происшествия
10 декабря 2020 г. 16:34
В Физули выявлена покинувшая место жительства больная коронавирусом

Сотрудники Физулинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению распространения пандемии коронавируса.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий было выявлено, что зараженная коронавирусом жительница района З.Велиева покинула место жительства в нарушение карантинных правил.

Она была обнаружена на территории района и возвращена по месту проживания. С ней проведена профилактическая беседа.

В Физулинском РОП проводится разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə yaşadığı ünvanı tərk edən COVID-19 xəstəsi müəyyən edilib

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