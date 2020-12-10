В Физули выявлена покинувшая место жительства больная коронавирусом

Сотрудники Физулинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению распространения пандемии коронавируса.
Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий было выявлено, что зараженная коронавирусом жительница района З.Велиева покинула место жительства в нарушение карантинных правил.
Она была обнаружена на территории района и возвращена по месту проживания. С ней проведена профилактическая беседа.
В Физулинском РОП проводится разбирательство.