В Физули выявлена покинувшая место жительства больная коронавирусом

Сотрудники Физулинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению распространения пандемии коронавируса.

Сотрудники Физулинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению распространения пандемии коронавируса.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий было выявлено, что зараженная коронавирусом жительница района З.Велиева покинула место жительства в нарушение карантинных правил.

Она была обнаружена на территории района и возвращена по месту проживания. С ней проведена профилактическая беседа.

В Физулинском РОП проводится разбирательство.