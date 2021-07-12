В Физули водитель компании пострадал при взрыве кассетного боеприпаса

12 июля около 11:00 в Физулинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что на освобожденной от оккупации территории района подорвался на боеприпасе запрещенной кассетной бомбы 1 человек.

12 июля около 11:00 в Физулинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что на освобожденной от оккупации территории района подорвался на боеприпасе запрещенной кассетной бомбы 1 человек.

Как сообщили Report в прокуратуре Физулинского района, предварительным расследованием установлено, что житель Евлахского района Халилов Эльшан Эйваз оглу, 1987 года рождения, работающий водителем в ООО "Körpü-Bina-Tikinti", во время работы на территории освобожденного села Гараханбейли получил различные телесные повреждения во время взрыва суббоеприпаса запрещенной международным правом кассетной бомбы, примененной Арменией во время Отечественной войны.

В настоящее время по данному факту прокуратурой Физулинского района проводится расследование.

Кассетная бомба представляет собой контейнер, начиненный небольшими боеприпасами (малокалиберными бомбами, суббоеприпасами). После того, как его сбрасывают, он начинает вращаться и, раскрываясь, разбрасывает эти боеприпасы. Имеет широкую зону поражения, порой охватывая территории площадью до десятков тысяч квадратных метров.

Однако не все бомбы срабатывают при ударе. Некоторые остаются неразорвавшимися, превращаясь фактически в противопехотные мины, способные из-за повреждения при ударе взорваться в любой момент.

Часто уже после окончания боевых действий от взрывов этих бомб гибнут мирные люди, в том числе дети, которых привлекает яркий цвет этих бомб, часто окрашиваемый производителями в яркие цвета.

Использование кассетных бомб запрещено вступившей в силу 1 августа 2010 года Конвенцией по кассетным боеприпасам (Convention on Cluster Munitions, CCM) — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, то есть таких боеприпасов, которые разбрасывают множество разрывных суббоеприпасов (bomblets). На сегодняшний день к Конвенции присоединились 110 государств.