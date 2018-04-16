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    В Физули сотрудник полиции врезался на автомобиле в дерево

    Раненый с тяжелыми телесными повреждениями был помещен в одну из бакинских больниц

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Физулинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как передает Report, Аскерзаде Эльмеддин Ингилаб оглы 1994 г.р. на автомобиле марки "Нива" внезапно врезался в в дерево.

    Раненый с тяжелыми телесными повреждениями был помещен в одну из бакинских больниц. Его состояние оценивается как средней тяжести.

    В связи с аварией назначена автотехническая экспертиза.

    Э.Аскерзаде - сотрудник Тертерского районного отделения полиции. 

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