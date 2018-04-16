В Физули сотрудник полиции врезался на автомобиле в дерево

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Физулинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как передает Report, Аскерзаде Эльмеддин Ингилаб оглы 1994 г.р. на автомобиле марки "Нива" внезапно врезался в в дерево.

Раненый с тяжелыми телесными повреждениями был помещен в одну из бакинских больниц. Его состояние оценивается как средней тяжести.

В связи с аварией назначена автотехническая экспертиза.

Э.Аскерзаде - сотрудник Тертерского районного отделения полиции.