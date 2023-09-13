В Физули произошло тяжелое ДТП, пассажир и водитель погибли

В Физулинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, погибли двое мужчин.
Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).
Инцидент произошел 12 сентября около 9 часов вечера в поселке Гайыдыш Физулинского района. Автомобиль марки "Ваз" врезался в дерево на обочине дороги.
В результате аварии водитель и пассажир Шаиг Гасанов и Физули Мамедов скончались на месте. Другие пассажиры получили травмы различной степени тяжести.
По факту ведется расследование.