В Физули произошло тяжелое ДТП, пассажир и водитель погибли

В Физули произошло тяжелое ДТП, пассажир и водитель погибли

В Физулинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, погибли двое мужчин.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Инцидент произошел 12 сентября около 9 часов вечера в поселке Гайыдыш Физулинского района. Автомобиль марки "Ваз" врезался в дерево на обочине дороги.

В результате аварии водитель и пассажир Шаиг Гасанов и Физули Мамедов скончались на месте. Другие пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.