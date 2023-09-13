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В Физули произошло тяжелое ДТП, пассажир и водитель погибли

В Физули произошло тяжелое ДТП, пассажир и водитель погибли В Физули произошло тяжелое ДТП, пассажир и водитель погибли
Происшествия
13 сентября 2023 г. 10:51
В Физули произошло тяжелое ДТП, пассажир и водитель погибли

В Физулинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, погибли двое мужчин.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Инцидент произошел 12 сентября около 9 часов вечера в поселке Гайыдыш Физулинского района. Автомобиль марки "Ваз" врезался в дерево на обочине дороги.

В результате аварии водитель и пассажир Шаиг Гасанов и Физули Мамедов скончались на месте. Другие пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə ağır yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var

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