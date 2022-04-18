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В Физули обнаружены оружие и боеприпасы

В Физули обнаружены оружие и боеприпасы В результате очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отдела полиции на освобожденных от оккупации территориях района, были обнаружены оружие и боеприпасы.
Происшествия
18 апреля 2022 г. 10:27
В Физули обнаружены оружие и боеприпасы

В результате очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отдела полиции на освобожденных от оккупации территориях района, были обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, были изъяты и переданы по назначению 9 автоматов, 1 пулемет, 1 снайперская винтовка, 1 управляемая противотанковая ракета, 3 гранатомета, 30 различных ручных гранат, 67 снарядов различного калибра, 7500 различных патронов и другие боеприпасы.

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Версия на английском языке ФотоNumerous weapons and ammunition found in Fuzuli district 
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

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