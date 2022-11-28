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В этом году в Азербайджане за незаконный оборот наркотиков задержаны 80 иностранцев

В этом году в Азербайджане за незаконный оборот наркотиков задержаны 80 иностранцев В этом году в Азербайджане за незаконный оборот наркотиков задержаны 80 иностранцев.
Происшествия
28 ноября 2022 г. 11:36
В этом году в Азербайджане за незаконный оборот наркотиков задержаны 80 иностранцев

В этом году в Азербайджане за незаконный оборот наркотиков задержаны 80 иностранцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за январь-октябрь 2022 года.

Из 80 привлеченных к ответственности граждан иностранных государств 37 были гражданами Ирана, 9 - Грузии, 11 - Турции, 2 - Туркменистана, 1 - Кыргызстана, 1 - Пакистана, 2 - Украины, 1 - Мальдив и 16 - России.

Всего у иностранных граждан изъята 1 тонна 039 кг 711,593 г и 4178 таблеток различных наркотических средств и психотропных веществ, а также 16759 единиц кусов конопли.

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Версия на английском языке Azerbaijan arrests 80 foreigners for drug sales 
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda qanunsuz narkotik satışı ilə bağlı 80 əcnəbi saxlanılıb

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