В этом году в Азербайджане за незаконный оборот наркотиков задержаны 80 иностранцев

В этом году в Азербайджане за незаконный оборот наркотиков задержаны 80 иностранцев.

В этом году в Азербайджане за незаконный оборот наркотиков задержаны 80 иностранцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за январь-октябрь 2022 года.

Из 80 привлеченных к ответственности граждан иностранных государств 37 были гражданами Ирана, 9 - Грузии, 11 - Турции, 2 - Туркменистана, 1 - Кыргызстана, 1 - Пакистана, 2 - Украины, 1 - Мальдив и 16 - России.

Всего у иностранных граждан изъята 1 тонна 039 кг 711,593 г и 4178 таблеток различных наркотических средств и психотропных веществ, а также 16759 единиц кусов конопли.