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    В Джалилабаде инвалид второй группы получил семь ножевых ранений

    Джалилабадское районное отделение полиции ведет расследование по данному факту

    Джалилабад. 25 августа. REPORT. AZ/ В Джалилабадском районе произошла поножовщина. Как сообщает Report со ссылкой на региональное бюро, инцидент произошел на улице Гуртулуш в Джалилабаде.

    Проживающий по данному адресу 21-летний Мухаммадали Керимли получил ножевые ранения в результате перепалки со своим соседом Саидом Алиевым. С.Алиев вызвал его во двор и нанес 7 ножевых ранений.

    Соседи доставили пострадавшего в Джалилабадскую районную больницу, где ему была проведена операция. Его состояние оценивается как тяжелое.

    С.Алиев задержан полицией.

    Джалилабадское районное отделение полиции ведет расследование по данному факту.

    Отметим, что М.Керимли – инвалид второй группы. 

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