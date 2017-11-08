В Джалилабаде автомобиль столкнулся с лошадиной повозкой, есть раненые

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Джалилабад. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на участке магистральной дороги Алят-Астара, пролегающем по территории Джалилабадского района, возле Джалилабадского районного диагностического центра.

Так, легковой автомобиль столкнулся с лошадиной повозкой. В итоге двое находившихся в лошадиной повозке с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.