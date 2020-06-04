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В Дашкесане молодому человеку нанесли ножевое ранение

​В Дашкесане молодому человеку нанесли ножевое ранение

В Дашкесанском районе произошла поножовщина.

Как передает западное бюро Report, молодой человек (личность уточняется – ред.) был госпитализирован с ножевым ранением.

Обстоятельства произошедшего неизвестны. Ведется расследование. 

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