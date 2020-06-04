В Дашкесане молодому человеку нанесли ножевое ранение

​В Дашкесане молодому человеку нанесли ножевое ранение

4 июня, 2020 21:56

https://report.az/storage/news/7d7b30a1b9129f799c94ac4379781053/0e4516a4-04c2-4e9a-a090-43524c6f0f4d_292.jpg В Дашкесанском районе произошла поножовщина. Как передает западное бюро Report, молодой человек (личность уточняется – ред.) был госпитализирован с ножевым ранением. Обстоятельства произошедшего неизвестны. Ведется расследование.

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