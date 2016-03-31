 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Дагестане задержан гражданин Азербайджана с наркотиками

    Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ На дагестанском участке российско-азербайджанской границы наркополицейскими задержан житель Азербайджана с наркотиками.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА "Дагестан" в пресс-службе УФСКН России по РД.

    "Оперативниками было установлено, что на территории Дербента активно действует наркокурьер, сумевший наладить канал поставки наркотических средств из Азербайджана в Россию", – рассказали в пресс-службе.

    Подозреваемого задержали наркополицейские совместно с представителями пограничного управления и таможни в селе Тагиркент-Казмаляр Магарамкентского района на автомобильном пункте пропуска через госграницу.

    "Задержанным оказался 57-летний уроженец и житель Республики Азербайджан. У него в ручной клади обнаружили сигаретную пачку, внутри которой находился свёрток с гашишем, массой около 10 грамм и четыре капсулы сильнодействующего вещества "Трамал", – пояснили в УФСКН.

    Мужчина, не имел постоянного места работы. По его словам, неоднократно судимый. В 2010 году он отбыл своё последнее наказание длительностью в 8 лет за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в Азербайджане.

    По данному факту возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотических средств и СДВ. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi