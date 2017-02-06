В Дагестан не допустили 21 тонну азербайджанского фундука

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Груз из азербайджана весом 21 тонна был задержан на границе России и Азербайджана по причине наличия карантинного объекта.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Дагестану.

Груз был задержан на контрольно-пропускном пункте «Яраг-Казмаляр». В результате карантинного фитосанитарного контроля, очищенный фундук был запрещён к ввозу в Россию на основании экспертного заключения республиканского филиала Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений (ВНИИКР).

Согласно экспертному заключению, в орехах обнаружен карантинный объект — повилика. Владелец груза, пытаясь ввезти на территорию России подкарантинную продукцию, нарушил регламент статьи 15 ФЗ-206 «О карантине растений» за что будет привлечён к административной ответственности.