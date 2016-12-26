В больнице скончался мужчина, отрезавший голову своей матери и сжегший тело

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В больнице скончался мужчина, который 6 лет назад отрезал голову своей матери и сжег тело в Баку.

Как сообщает Report, факт смерти зарегистрирован в Республиканской психиатрической больнице №1.

Согласно информации, находившийся на лечении в больнице Шахбалаев Эмин Фирудин оглу (1984 г.р.) скончался по пока неустановленной причине. Его тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Э.Шахбалаев страдал от эпилепсии.

По факту ведется расследование.

Отметим, что в декабре 2010 года Э.Шахбалаев отрезал голову своей 57-летней матери Нурие Билаловой. После этого он выколол ей глаза и поджег дом вместе с телом матери.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, Э.Шахбалаев был задержан на территории города Хырдалан. Было установлено, что он страдает психическим заболеванием.

Уголовное дело Э.Шахбалаева в Бакинском суде по тяжким преступлениям было рассмотрено под председательством судьи Азера Оруджова.

За время ареста он получал лечение в Республиканской психиатрической больнице №1.