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Пожар на объекте в Бинагадинском районе Баку локализован

Пожар на объекте в Бинагадинском районе Баку локализован Пожар на объекте на улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе города Баку локализован. 
Происшествия
23 ноября 2023 г. 20:58
Пожар на объекте в Бинагадинском районе Баку локализован

Пожар на объекте на улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе города Баку локализован.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Несмотря на ветреную погоду, благодаря оперативному вмешательству, пожар в трехэтажном здании удалось локализовать в короткие сроки. В настоящее время принимаются необходимые и срочные меры для полной ликвидации пожара.

20:52

На объекте на улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе города Баку начался пожар.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что на горячую линию "112" Министерства поступила информация о пожаре на объекте по улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе города Баку.

На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, спасательные силы Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

В настоящее время ведутся работы по пожаротушению.

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