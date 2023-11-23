Пожар на объекте в Бинагадинском районе Баку локализован

Пожар на объекте на улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе города Баку локализован.

Пожар на объекте на улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе города Баку локализован.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Несмотря на ветреную погоду, благодаря оперативному вмешательству, пожар в трехэтажном здании удалось локализовать в короткие сроки. В настоящее время принимаются необходимые и срочные меры для полной ликвидации пожара.

20:52

На объекте на улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе города Баку начался пожар.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что на горячую линию "112" Министерства поступила информация о пожаре на объекте по улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе города Баку.

На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, спасательные силы Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

В настоящее время ведутся работы по пожаротушению.