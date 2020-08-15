В Бинагади оштрафованы за нарушение карантинного режима

На территории Бинагадинского района города Баку продолжаются контрольно-профилактические мероприятия

В Бинагадинском районе столицы обнаружены объекты, не соблюдающие требования особого карантинного режима.

Как сообщает Report, в результате проводимых мер работников Бинагадинской исполнительной власти и сотрудниками районного управления полиции арендаторы магазинов - "Araz", расположенный по адресу С.С.Ахундова, "Tayqa", "Ruslan" по адресу А.Кунанбаева и других безымянных маркетов, а также персонал привлечены к административной ответственности за неиспользование медицинских масок.

В общей сложности в отношении 8 человек приняты меры в соответствии с законодательством, и они оштрафованы согласно статье 211 Кодекса об административных правонарушениях.

На территории района продолжаются контрольно-профилактические мероприятия.