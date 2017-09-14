В Билясуваре младенец упал в кастрюлю с горячей водой

Билясувар. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе младенец получил ожоги, упав в кастрюлю с горячей водой.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Байдили.

Так, полуторагодовалая жительница села Лилай Сулиддин гызы Зейналова получила ожоги, упав в кастрюлю с горячей водой.

Ребенок был доставлен в Билясуварскую районную центральную больницу. Как сообщили местному бюро Report из больницы, младенцу оказана первая медицинская помощь, ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту начато расследование.