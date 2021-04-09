В “Bəy hamamı” оштрафованы 8 человек

Сотрудники Имишлинского районного отдела полиции продолжают меры по предотвращению нарушений правил карантинного режима.
Как сообщили Report в бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в Имишлинский РОП поступила информация о том, что "Bəy hamamı" на территории района оказывает услуги в нарушение карантинных правил.
При осмотре данного места в связи с информацией было обнаружено нарушение санитарно-гигиенических и карантинных правил.
Сотрудники полиции приняли соответствующие меры в отношении 8 человек, включая работников объекта и клиентов.