В “Bəy hamamı” оштрафованы 8 человек

При осмотре данного места в связи с информацией было обнаружено нарушение санитарно-гигиенических и карантинных правил

Сотрудники Имишлинского районного отдела полиции продолжают меры по предотвращению нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в Имишлинский РОП поступила информация о том, что "Bəy hamamı" на территории района оказывает услуги в нарушение карантинных правил.

При осмотре данного места в связи с информацией было обнаружено нарушение санитарно-гигиенических и карантинных правил.

Сотрудники полиции приняли соответствующие меры в отношении 8 человек, включая работников объекта и клиентов.