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В “Bəy hamamı” оштрафованы 8 человек

В “Bəy hamamı” оштрафованы 8 человек При осмотре данного места в связи с информацией было обнаружено нарушение санитарно-гигиенических и карантинных правил
Происшествия
9 апреля 2021 г. 11:05
В “Bəy hamamı” оштрафованы 8 человек
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Сотрудники Имишлинского районного отдела полиции продолжают меры по предотвращению нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в Имишлинский РОП поступила информация о том, что "Bəy hamamı" на территории района оказывает услуги в нарушение карантинных правил.

При осмотре данного места в связи с информацией было обнаружено нарушение санитарно-гигиенических и карантинных правил.

Сотрудники полиции приняли соответствующие меры в отношении 8 человек, включая работников объекта и клиентов.

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Версия на азербайджанском языке “Bəy hamamı”nda 8 nəfər cərimələndi

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