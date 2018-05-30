В Барде шестиклассник пропал без вести - ФОТО

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Барда. 30 мая. REPORT.AZ/ В Бардинском районе 11-летний мальчик пропал без вести.

Как сообщает карабахское бюро Report, местный житель Санан Эмин оглы Гаджизаде, 2007 года рождения, проживающий по улице Мамед Эмина Расулзаде, в понедельник утром вышел из дома и не вернулся.

По словам близких, С.Гаджизаде пропал без вести по дороге в магазин. Сообщается, что ребенок учился в 6 классе.

В настоящее время отделение полиции Бардинского района ведет работу по поиску малолетнего ребенка.

Убедительно просим всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка или обстоятельствах его исчезновения, обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефону: 051-476-61-42.