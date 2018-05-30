 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Барде шестиклассник пропал без вести - ФОТО

    © Report

    Барда. 30 мая. REPORT.AZ/ В Бардинском районе 11-летний мальчик пропал без вести.

    Как сообщает карабахское бюро Report, местный житель Санан Эмин оглы Гаджизаде, 2007 года рождения, проживающий по улице Мамед Эмина Расулзаде, в понедельник утром вышел из дома и не вернулся.

    По словам близких, С.Гаджизаде пропал без вести по дороге в магазин. Сообщается, что ребенок учился в 6 классе.

    В настоящее время отделение полиции Бардинского района ведет работу по поиску малолетнего ребенка.

    Убедительно просим всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка или обстоятельствах его исчезновения, обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефону: 051-476-61-42.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi