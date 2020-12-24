В Барде покинувшего адрес проживания больного COVID-19 задержали на посту

В настоящее время расследование по факту проводится в следственном отделе РОП

Сотрудники Бардинского районного отдела полиции (РОП) регулярно проводят мероприятия в целях предотвращения пандемии коронавируса.

Как сообщили Report из Бардинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, на стационарном посту, установленном на территории района, была задержана жительница села Отузикилер А.Аллахвердиева, которая, как выяснилось позже, больна коронавирусной инфекцией, но вопреки правилам карантина, покинула адрес проживания.

Сотрудники полиции сопроводили гражданку Аллахвердиеву до адреса, где она проходит лечение.

В настоящее время расследование по факту проводится в следственном отделе РОП.