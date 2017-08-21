В Барде в результате аварии поврежден газопровод

Барда. 21 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП.

Как сообщает карабахское бюро Report, в селе Алпоут во время движения автомобиль марки "ВАЗ-2106" потерял управление.

В результате автомобиль, выехав на дорогу, врезался в газопровод. Двое пассажиров автомобиля, пришедшего в негодность, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу.

В результате аварии подача природного газа в село была прекращена. По факту полицией района ведется расследование.