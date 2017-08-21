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    В Барде в результате аварии поврежден газопровод

    По факту полицией района ведется расследование

    Барда. 21 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП.

    Как сообщает карабахское бюро Report, в селе Алпоут во время движения автомобиль марки "ВАЗ-2106" потерял управление.

    В результате автомобиль, выехав на дорогу, врезался в газопровод. Двое пассажиров автомобиля, пришедшего в негодность, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу.

    В результате аварии подача природного газа в село была прекращена. По факту полицией района ведется расследование.

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