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В Баку 37-летнюю женщину ударил ножом знакомый

В Баку 37-летнюю женщину ударил ножом знакомый 3 июля около 18:00 в Сураханскую районную прокуратуру поступила информация о том, что ранения получила Айнура Алиярова, 1985 года рождения.
Происшествия
3 июля 2022 г. 19:54
В Баку 37-летнюю женщину ударил ножом знакомый

3 июля около 18:00 в Сураханскую районную прокуратуру поступила информация о том, что ранения получила Айнура Алиярова, 1985 года рождения.

Об этом Report сообщили в Сураханской районной прокуратуре.

На основании проведенных следственных действий установлены обоснованные подозрения, что знакомый потерпевшей Сахиль Мамедов, 1978 года рождения, умышленно пытался убить А.Алиярову путем нанесения множественных ножевых ранений в ходе конфликта между ними на почве личных отношений.

По данному факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 Уголовного кодекса. С.Мамедов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности. В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 37 yaşlı qadın tanışı tərəfindən bıçaqlanıb

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