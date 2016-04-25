​В Баку женщину убили ударом стаканом в висок

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали убийства в Баку 76-летней Нелли Султановой.

Как сообщает Report, проникшие в квартиру с целью ограбления преступники ударили женщину в левый висок стаканом.

Выяснилось, что женщина была убита соседом Вусалом Исаевым и жителем Баку Шамси Магеррамовым.

Взяв со стола стакан, В.Исаев нанес несколько ударов в левый висок Н.Султановой.

Отметим, что 21 апреля в квартире в поселке Говсаны Сураханского района был обнаружен труп Нелли Султановой с травмами в области уха.

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры, выяснилось, что женщина была убита соседом Вусалом Исаевым и жителем Баку Шамси Магеррамовым в целях ограбления.

Подозреваемые в совершении преступления задержаны.

У них изъяты украденные 750 манатов, 1 золотое кольцо и пара серег.