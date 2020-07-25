В Баку женщине нанесли ножевые ранения

В Баку произошло ограбление. Как сообщает Report, инцидент произошел 22 июля в 21:10 на улице 20 января в Насиминском районе. Неизвестный украл у Г.Аликишиевой, 1989 года рождения, мобильный телефон

В Баку произошло ограбление.

Как сообщает Report, инцидент произошел 22 июля в 21:10 на улице 20 января в Насиминском районе.

Неизвестный украл у Г.Аликишиевой, 1989 года рождения, мобильный телефон. Женщина попыталась вернуть свой телефон и в это время неизвестный нанес ей ножевые ранения.

В результате оперативно-розыскных работ, предпринятых сотрудниками 19-го отделения полиции Насиминского РУП, был задержан житель Билясуварского района Рауф Асадов, 1993 года рождения. По факту возбуждено уголовное дело по статье 181 (Грабеж) УК Азербайджана.