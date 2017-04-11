В Баку задержаны лица, занимающиеся продажей просроченной колбасы и сосисок

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики были проведены очередные оперативные мероприятия, направленные на обеспечение на территории страны продовольственной безопасности, предотвращение продажи просроченных и представляющих серьезную опасность для человеческого организма продуктов питания.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила оперативная информация об организации продажи на территории столицы просроченных колбас и сосисок.

В результате неотложных оперативных мероприятий при продаже просроченных колбасных изделий и сосисок были задержаны жители Баку Ниджат Бабаши и Вугар Салимов.

При осмотре принадлежащего указанным лицам склада на территории Бинагадинского района была обнаружена и изъята крупная партия просроченных колбасных изделий различного наименования.

Обнаруженное продовольствие отправили в Центр судэкспертизы министерства юстиции, где было установлено, что продаваемые сосиски и колбасные изделия полностью непригодны для употребления и могут представлять опасность для здоровья.

В следственном отделе Главного управления проводятся расследования для дачи собранным материалам правовой оценки.