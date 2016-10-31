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    В Баку задержаны лица, организовывавшие пари и азартные игры

    В следственном отделе возбуждено уголовное дело

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел провели успешную операцию по предотвращению деятельности на территории страны незаконно функционирующих интернет-порталов и сайтов, являющихся местными и иностранными виртуальными продавцами спортивных азартных игр, по установлению и привлечению к ответственности лиц, организующих и проводящих эти игры без соответствующего разрешения.  

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел. 

    Согласно информации, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступила оперативная информация о проведении азартных игр в чайхане на территории Бинагадинского района. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий был проведен обыск в указанной чайхане и факт был подтвержден. Были задержаны Тайяр Гусейнов, Рамин Мусаев и Сулиддин Насиров, организовывавшие пари и азартные игры. Помимо этого, в отношении 7 граждан, участвующих в незаконных азартных играх в данном объекте, были предприняты законные меры.

    В ходе осмотра чайханы в качестве вещественных доказательств были обнаружены и изъяты купоны и другие принадлежности, используемые в играх, а также другие предметы, представляющие интерес по делу. 

    По указанному факту в следственном отделе Главного управления по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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