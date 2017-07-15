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    В Баку задержаны два подростка, угнавшие автомобиль

    Факт расследуется

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В Баку два подростка угнали автомобиль.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 14 июля в 08:00 в «Центр звонков 102» МВД поступила информация об угоне автомобиля марки "Тойота" с улицы Р.Рзы в Сабаильском районе.

    Приглашенный в связи с информацией в 39-е отделение полиции Сабаильского РУП потерпевший Кямран Салимов сообщил, что вечером по возвращении домой отдал ключи охраннику стоянки для парковки автомобиля. Охранник сообщил, что отдал ключи продавцу близлежащего магазина с тем, чтобы владелец автомобиля смог их утром забрать.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели необходимые расследования. Используя технические возможности Службы безопасности города МВД, было установлено, что автомобиль уехал в направлении Ясамальского района.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был найден припаркованным на улице Г.Б.Зардаби. После полицейскими в качестве подозреваемых были задержаны подошедшие к машине два подростка и уведены вместе с транспортным средством в 39-е отделение полиции.

    Расследования установило, что это житель города Баку Р.Т. и житель города Мингячевир Р.А.

    Они признались в содеянном. Было установлено, что 14 июля в 4:30 вошедшие в магазин на улице Р.Рзы в Сабаильском районе для приобретения сигарет два подростка воспользовались занятостью продавца, забрали автомобильные ключи и скрылись, чуть позже угнали обнаруженный автомобиль.

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