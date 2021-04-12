В Баку задержаны 19 участников свадебного торжества

В зависимости от результатов расследования собранные материалы будут направлены в районный суд

В Наримановском районе столицы выявлено поведение свадебной церемонии в одном из доме торжеств, не соблюдающих правила особого карантина.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате совместных мероприятий Наримановского районного управления полиции и 18-го отдела полиции соответствующие меры были приняты в отношении владельца нарушившего санитарно-гигиенические и карантинные правила объекта, обслуживающего персонала, организаторов и участников торжества.

С ними были проведены профилактические беседы, донесена важность соблюдения правили особого карантинного режима.

В целом в отношении 19 человек был составлен протокол по статье 211 (нарушение антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках. В отношении руководства объекта ведется полицейское расследование.

В зависимости от результатов расследования собранные материалы будут направлены в районный суд.