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В Баку задержаны 19 участников свадебного торжества

В Баку задержаны 19 участников свадебного торжества В зависимости от результатов расследования собранные материалы будут направлены в районный суд
Происшествия
12 апреля 2021 г. 09:42
В Баку задержаны 19 участников свадебного торжества
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В Наримановском районе столицы выявлено поведение свадебной церемонии в одном из доме торжеств, не соблюдающих правила особого карантина.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате совместных мероприятий Наримановского районного управления полиции и 18-го отдела полиции соответствующие меры были приняты в отношении владельца нарушившего санитарно-гигиенические и карантинные правила объекта, обслуживающего персонала, организаторов и участников торжества.

С ними были проведены профилактические беседы, донесена важность соблюдения правили особого карантинного режима.

В целом в отношении 19 человек был составлен протокол по статье 211 (нарушение антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках. В отношении руководства объекта ведется полицейское расследование.

В зависимости от результатов расследования собранные материалы будут направлены в районный суд.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda toy məclisində iştirak edən 19 nəfər saxlanıldı - VİDEO

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