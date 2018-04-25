В Баку задержан помявший чужой автомобиль водитель-нарушитель - ВИДЕО

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Задержан водитель автомобиля марки BMW с государственным номерным знаком 90-SO-003, который на 34-м километре трассы Баку-Алят вышел на встречную полосу и продолжил движение по ней.

Как сообщает Report, полиция установила личность водителя. Стало известно, что автомобилем марки BMW с государственным номерным знаком 90-SO-003 управлял Сейфуллаев Рауф Агаверди оглы 1987 г.р. он был задержан полицией.

Отметим, что правонарушение было зафиксировано видеорегистратором автомобиля сотрудника сайта avtosfer.az. Информация об инциденте и видеокадры были распространены на новостных сайтах и соцсетях. Из видео видно, что направляющийся в сторону Баку водитель при приближении к едущему навстречу автомобиля снизил скорость и продолжил движение. Раздосадованный этим водитель автомобиля марки BMW с государственным номерным знаком 90-SO-003 погнался за ним. Пассажир BMW вышел из машины и пнул остановившийся автомобиль с видеорегистратором. После погоня продолжилась с созданием аварийных ситуаций. В результате автомобиль с видеорегистратором был помят, водитель понес моральный и материальный ущерб. Он незамедлительно обратился на "горячую линию" МВД – 102.

На автомобиле был установлен запрещенный звуковой сигнал.